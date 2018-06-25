Рада НБУ дає оцінку діяльності правління центрального банку

Особливу увагу приділять політиці курсоутворення, валютного регулювання та розвитку платіжної системи України
Рада Національного банку України на своєму засіданні 26 червня дасть оцінку діяльності правління регулятора. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ради Богдан Данилишин.
За його словами, особливу увагу буде приділено оцінці роботи правління у сфері формування політики курсоутворення, валютного регулювання та розвитку національної платіжної системи.
"26 червня 2018 відбудеться засідання Ради Національного банку України. Порядок денний:
1.1. Про оцінку діяльності правління Національного банку України щодо політики курсоутворення та валютного регулювання
2.2. Про оцінку діяльності правління Національного банку України щодо розвитку національної платіжної системи", - написав Данилишин і закликав спеціалістів у цих питаннях висловити свої пропозиції та рекомендації.
26 червня 2018 року відбудеться ЗАСІДАННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Порядок денний: 1.1. Про оцінку діяльності...Опубліковано Богданом Данилишиним Понеділок, 25 червня 2018 р.
Нагадаємо, раніше Рада Національного банку України (НБУ) затвердив кандидатуру голови НБУ Катерини Рожкової на посаду першого заступника голови.