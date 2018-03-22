Странам Европы стоит начать выдворять российских дипломатов, - Мэй

Глава правительства Великобритании называет Россию стратегическим врагом

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй поделилась с Евросоюзом секретной информацией о ходе расследования отравления экс-разведчика из России Сергея Скрипаля и отметила, что Брюсселю стоит начать выдворять из стран ЕС российских дипломатов, занимающихся шпионажем. Об этом передает агенство Bloomberg со сслылкой на источники.

В частности, на ужине с участниками саммита ЕС, Мэй заявила, что Россия - это не стратегический партнер, а стратегический враг. Также премьер-министр подчеркнула, что Москва стала угрозой нацбезопасности всех стран Евросоюза. Нападение состоялось на территории Великобритании, но произойти могло в любой точке Европы, отметила она.

"Как европейская демократия, Соединенное Королевство стоит плечом к плечу с ЕС и НАТО и готово встретиться лицом к лицу с этими угрозами. Объединившись, мы обречены на успех", - заявила Мэй.

Работники дипмиссий РФ занимаются шпионажем, уверена Мэй. Страны Евросоюза, по ее мнению, должны осудить Россию за инцидент в Солсбери и принять меры в отношении кремлевских шпионов.

Мэй призывает ЕС действовать. Премьер-министру Великобритании нужна поддержка стран Евросоюза и больше критики в адрес Путина, отмечает издание.

Напомним, как сообщалось ранее, из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в отношениях Соединенного Королевства с Россией разгорелся дипломатический кризис. Лондон выдворяет из страны 23 сотрудника дипмиссии РФ, Москва высылает столько же работников посольства Великобритании.

Кроме того, перестанут функционировать Британский совет в России и генконсульство Королевства в Санкт-Петербурге. Лондон пообещал ответить на это новыми санкциями. На мировой арене Великобританию поддержали ключевые экономические силы — Франция, США и Германия.