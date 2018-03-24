Рада нацбезпеки США рекомендував Трампу вислати російських дипломатів, - CNN

Рішення президента США щодо російських дипломатів можуть оголосити на початку наступного тижня

Рада національної безпеки Сполучених Штатів рекомендувала президенту Дональду Трампу вислати з країни кількох російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки на території Великої Британії. Про це повідомили поінформовані джерела, передає CNN.

За інформацією співрозмовника телеканалу, заходи реагування на ситуацію, що склалася, обговорювалися на засіданні Ради в п'ятницю, 23 березня.

Він також повідомив, що Трампу рекомендували вислати "невизначену кількість" працівників російської дипломатичної місії.

Зазначається, що Рада нацбезпеки розробляла кілька варіантів відповіді на дії Росії,і найсерйознішим із розглянутих була висилка дипломатів, саме цю рекомендацію було ухвалено за підсумками наради.

Співрозмовник додав, що Трамп поки що роздумує, але якщо президент США вирішить слідувати пораді, то про це оголосять вже на початку наступного тижня.

Крім того, високопоставлений іноземний дипломат розповів телеканалу, що, найімовірніше, вже в понеділок про висилку російських дипломатів оголосять Німеччина, Франція, Данія, Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Нідерланди, Болгарія, Ірландія і кілька інших країн.

Нагадаємо, раніше глава уряду Великої Британії Тереза Мей поділилася з Євросоюзом секретною інформацією про перебіг розслідування отруєння екс-розвідника з Росії Сергія Скрипаля та зазначила, що Брюсселю варто почати видворяти з країн ЄС російських дипломатів, які шпигують.