Совет Нацбанка принял Стратегию монетарной политики

Стратегия монетарной политики НБУ направлена на стабилизацию инфляционных ожиданий

Совет Национального банка Украины (НБУ) принял Стратегию монетарной политики Нацбанка. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице главы Совета Богдана Данилишина в Facebook.

Сообщается, что Совет НБУ утвердил Стратегию монетарной политики и принял к сведению предложения правления НБУ по Основным принципам денежно-кредитной политики на 2019 и среднесрочную перспективу.

В частности, Стратегия монетарной политики направлена стабилизацию инфляционных ожиданий. Особое внимание в документе уделено координации монетарной и фискальной политики. Весомые факторы влияния на динамику инфляции и стабильность гривны относятся к компетенции правительства. Это в частности касается коррекции административно регулируемых цен и тарифов и особенностей проведения экономической и бюджетной политики. При таких условиях обеспечить эффективное достижение монетарных целей и задач позволит координация монетарной политики НБУ и экономической и бюджетной политики правительства.

Нацбанк совместно с правительством сконцентрирует усилия на создании макроэкономических условий для низкой и стабильной инфляции. Взаимодействие между ними будет происходить исключительно при условии соблюдения принципа независимости НБУ. Национальный банк будет придерживаться своего обязательства избегать любых форм фискального доминирования, в том числе прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов.

Кроме того, Совет НБУ рекомендовал правлению при осуществлении предусмотренных законом "О Национальном банке Украины" операций продолжить воздерживаться от действий, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов. Кроме того, Нацбанку рекомендуется воздерживаться от покупки государственных ценных бумаг, а также установить параметры по верхней границе объема государственных ценных бумаг в портфеле Национального банка.

Правление к 1 октября 2018 разработает и представит методологию расчета и установления параметров верхней границы объема государственных ценных бумаг в портфеле Национального банка. Текст Стратегии монетарной политики НБУ будет вскоре опубликован.

Фото: релиз Нацбанка

Напомним, ранее в НБУ представили обновленную программу реформирования финансового сектора до 2020 года.