Рада Нацбанку прийняла Стратегію монетарної політики

Стратегія монетарної політики НБУ спрямована на стабілізацію інфляційних очікувань

Рада Національного банку України (НБУ) прийняла Стратегію монетарної політики Нацбанку. Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому на сторінці голови Ради Богдана Данилишина у Facebook.

Повідомляється, що Рада НБУ затвердила Стратегію монетарної політики та прийняла до уваги пропозиції правління НБУ щодо Основних засад грошово-кредитної політики на 2019 і середньостроковій перспективі.

Зокрема, Стратегія монетарної політики спрямована стабілізацію інфляційних очікувань. Особливу увагу в документі приділено координації монетарної та фіскальної політики. Вагомі фактори впливу на динаміку інфляції та стабільність гривні відносяться до компетенції уряду. Це зокрема стосується корекції адміністративно регульованих цін і тарифів та особливостей проведення економічної та бюджетної політики. При таких умовах забезпечити ефективне досягнення монетарних цілей і завдань дозволить координація монетарної політики НБУ та економічної і бюджетної політики уряду.

Нацбанк спільно з урядом сконцентрує зусилля на створенні макроекономічних умов для низької і стабільної інфляції. Взаємодія між ними буде відбуватися виключно за умови дотримання принципу незалежності НБУ. Національний банк буде дотримуватися свого зобов'язання уникати будь-яких форм фіскального домінування, в тому числі прямої або непрямої підтримки бюджетних витрат.

Крім того, Рада НБУ рекомендувала правлінню при здійсненні передбачених законом "Про Національний банк України" операцій продовжити утримуватися від дій, які можуть мати ознаки прямої або непрямої підтримки бюджетних витрат. Крім того, Нацбанку рекомендується утримуватися від придбання державних цінних паперів, а також встановити параметри по верхній межі обсягу державних цінних паперів у портфелі Національного банку.

Правління до 1 жовтня 2018 розробить і представить методологію розрахунку та встановлення параметрів верхньої межі обсягу державних цінних паперів у портфелі Національного банку. Текст Стратегії монетарної політики НБУ буде незабаром опубліковано.

Фото: реліз Нацбанку

Нагадаємо, раніше в НБУ представили оновлену програму реформування фінансового сектора до 2020 року.