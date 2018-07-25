Совет по финстабильности призвал возобновить сотрудничество с МВФ

В Совете назвали задержку с возобновлением сотрудничества с МВФ ключевым риском для финансовой стабильности

Совет по финансовой стабильности на своем заседании 20 июля призвал к восстановлению активного сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Сообщается, что в начале встречи члены Совета обсудили риски для стабильности финансовой системы. Совет подчеркнул, что осуществление структурных реформ, предусмотренных программой сотрудничества с МВФ, является крайне важным для макрофинансовой стабильности и доступа к финансированию от МВФ.

В Совете объяснили, что это особенно важно для сохранения спроса на украинские обязательства в условиях глобальной тенденции выхода инвесторов из активов развивающихся рынков, и с учетом необходимости осуществлять значительные по объему выплаты по внешнему государственному долгу в течение следующих двух лет.

При этом Совет подчеркнул ускорение темпов экономического роста с начала года на фоне активного частного потребления и инвестиционного спроса, а также стабильную ситуацию на валютном рынке и замедление темпов инфляции.

Напомним, ранее в Министерстве финансов Украины заявили, что Украина ведет "очень конструктивные переговоры" с Международным валютным фондом, относительно новых цен на газ для населения.