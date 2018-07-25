Рада з фінстабільності закликала відновити співпрацю з МВФ

У Раді назвали затримку з відновленням співпраці з МВФ ключовим ризиком для фінансової стабільності

Рада з фінансової стабільності на своєму засіданні 20 липня закликала до відновлення активного співробітництва з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Повідомляється, що на початку зустрічі члени Ради обговорили ризики для стабільності фінансової системи. Рада підкреслила, що здійснення структурних реформ, передбачених програмою співпраці з МВФ, є вкрай важливим для макрофінансової стабільності та доступу до фінансування від МВФ.

У Раді пояснили, що це особливо важливо для збереження попиту на українські зобов'язання в умовах глобальної тенденції виходу інвесторів з активів ринків, що розвиваються, та з урахуванням необхідності здійснювати значні за обсягом виплати по зовнішньому державному боргу протягом наступних двох років.

При цьому Рада підкреслив прискорення темпів економічного зростання з початку року на тлі активного приватного споживання та інвестиційного попиту, а також стабільну ситуацію на валютному ринку і уповільнення темпів інфляції.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві фінансів України заявили, що Україна веде "дуже конструктивні переговори" з Міжнародним валютним фондом, щодо нових цін на газ для населення.