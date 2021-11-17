UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Совет Европы раскритиковал закон о столице от власти

Автор: Наталия Гурковская

Совет Европы предоставил ряд критических замечаний к законопроекту "О городе Киеве - столице Украины". Совет Европы, в частности, рекомендует сократить чрезмерное вмешательство госадминистрации в деятельность органов местного самоуправления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заключение к законопроекту.

В заключении отмечается, что в доработанном варианте законопроекта некоторые из предыдущих рекомендаций Совета Европы учтены лишь частично. Также отмечается, что даже доработанный законопроект не содержит всех положений, которые должны обеспечить соответствие Европейской хартии местного самоуправления, в частности, в части механизма административного надзора.

Кроме того, Совет Европы настоятельно рекомендует принять этот закон после принятия или в пакете с новым законом о местных государственных администрациях. Или заключительные и переходные положения этого законопроекта должны откладывать имплементацию положений об административном надзоре до вступления в силу нового закона о местных госадминистрациях.

Рекомендуется удалить пункт 4 статьи 14, который дает право большому количеству представителей и должностных лиц государственной администрации участвовать и высказывать свои мнения на заседаниях Киевсовета, районных советов и их органов. Такие положения могут оказаться равнозначными чрезмерному вмешательству и своего рода априорному надзору за актами органов местной власти.

Решение о создании и границах районов должен принимать городской совет. В противном случае все отклонения, допущенные в решении Кабинета Министров Украины от предложения городских властей, должны основываться на четких и убедительных аргументах.

Как сообщалось, вопрос принятия закона о столице, который восстановит роль местного самоуправления в Киеве, актуален уже более 7 лет. Это важно для воплощения в жизнь реформы децентрализации.

Напомним, в 2019 году Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "Про Киев - столицу Украины".

Читайте РБК-Украина в Google News
Местное самоуправление