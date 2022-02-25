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Совет Европы прекратил членство России в двух органах

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Страсбург, Пятница 25 февраля 2022 18:20
Совет Европы прекратил членство России в двух органах Фото: Зал засідань ПАРЄ (facebook.com/ParliamentaryAssembly)
Автор: Антон Федорцив

Комитет министров Совета Европы приостановил право РФ на представительство в двух своих органах – собственно в комитете и в Парламентской ассамблее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный твиттер ПАСЕ.

На такой шаг организация пошла после агрессии России против Украины. Решение комитета министров Совета Европы немедленно вступило в силу. Однако о полном исключении России из организации пока речь не идет.

Юридически Россия остается членом Совета Европы. Это, в частности, сохраняет ответственность Москвы за соблюдением Европейской конвенции по правам человека. К этим обязательствам относится и исполнение решений Европейского суда по правам человека.

Вместе с тем, каналы коммуникации Совета Европы с Россией "остаются открытыми". Однако ранее Россия угрожала выйти из состава организации, если на нее наложат санкции.

Напомним, что международная коалиция поддержки Украины возросла до 73-х стран и девяти международных организаций.

Кроме того, ранее российские войска прорвали оборону ВСУ под Херсоном.

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