Совет Европы прекратил членство России в двух органах

Комитет министров Совета Европы приостановил право РФ на представительство в двух своих органах – собственно в комитете и в Парламентской ассамблее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный твиттер ПАСЕ .

На такой шаг организация пошла после агрессии России против Украины. Решение комитета министров Совета Европы немедленно вступило в силу. Однако о полном исключении России из организации пока речь не идет.

Юридически Россия остается членом Совета Европы. Это, в частности, сохраняет ответственность Москвы за соблюдением Европейской конвенции по правам человека. К этим обязательствам относится и исполнение решений Европейского суда по правам человека.

Вместе с тем, каналы коммуникации Совета Европы с Россией "остаются открытыми". Однако ранее Россия угрожала выйти из состава организации, если на нее наложат санкции.