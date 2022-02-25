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Рада Європи припинила членство Росії в двох органах

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Страсбург, П'ятниця 25 лютого 2022 18:20
Рада Європи припинила членство Росії в двох органах Фото: Зал засідань ПАРЄ (facebook.com/ParliamentaryAssembly)
Автор: Антон Федорців

Комітет міністрів Ради Європи призупинив право РФ на представництво двох своїх органах – власне в комітеті та в Парламентській асамблеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний твіттер ПАРЄ.

На такий крок організація пішла після агресії Росії проти України. Рішення комітету міністрів Ради Європи негайно набуло чинності. Однак, про повне виключення Росії з організації наразі не йдеться.

Юридично Росія залишається членом Ради Європи. Це, зокрема, зберігає відповідальність Москви за дотриманням Європейської конвенції з прав людини. До цих зобов'язань належить і виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Разом із тим, канали комунікації Ради Європи з Росією "залишаються відкритими". Проте, раніше Росія погрожувала вийти зі складу організації, якщо на неї накладуть санкції.

Нагадаємо, що міжнародна коаліція підтримки України зросла до 73-ти країн і дев'яти міжнародних організацій.

Крім того, раніше російська війська прорвали оборону ЗСУ під Херсоном.

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