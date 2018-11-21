Совет Европы предоставил положительный вывод по законопроекту об адвокатуре

Фото: Совет Европы (aldeparty.eu)

Положения обновленного законопроекта в целом соответствуют стандартам Совета Европы

Эксперты Совета Европы дали положительный вывод относительно проекта закона №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

Как отмечается, законопроект был разработан Советом по вопросам судебной реформы в сотрудничестве с адвокатским сообществом.

"Законопроект является шагом вперед по сравнению с редакцией закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", действующей с 2012 года", - говорится в заключении, подготовленной в рамках проекта Совета Европы "Поддержка внедрения судебной реформы в Украине".

Отмечается, что положения обновленного законопроекта в целом соответствуют стандартам Совета Европы относительно регулирования и защиты профессии адвоката, а по отдельным направлениям обеспечивают даже большую, чем требуют стандарты, защиту адвокатам в осуществлении ими своих профессиональных обязанностей, в саморегулировании и самоуправлении своего сообщества.

"Наиболее положительные достижения законопроекта касаются расширения прав и гарантий адвокатов, что, среди прочего, включают в себя участие адвоката во всех следственных или процессуальных действиях, участие в которых имеет право принимать клиент; беспрепятственный доступ к помещениям суда, прокуратуры, полиции, Министерства внутренних дел и правоохранительных органов; идентифицированный доступ ко всем государственным реестрам; усиление защиты информации в рамках адвокатской тайны, включая неразглашение даже при наличии разрешения клиента, а также использование любых технических средств без специального разрешения", - говорится в сообщении.

Также, как отмечают эксперты Совета Европы, законопроект совершенствует структуру органов адвокатского самоуправления, определение конфликта интересов, расширяет формы осуществления адвокатской деятельности, балансирует подходы к дисциплинарной ответственности и уменьшает риски злоупотребления со стороны дисциплинарных органов.

Эксперты также поприветствовали положения законопроекта относительно доступа к профессии адвоката.

"Независимое и автоматизированное тестирование профессиональных знаний и навыков способно привести к уменьшению коррупционных рисков. Кроме того, отмена требования о том, что стажеры должны оплачивать свою стажировку, может обеспечить более справедливый доступ к адвокатской профессии", - говорится в тексте заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что принятие нового профильного закона для адвокатов - один из шагов судебной реформы, которая стартовала в 2016 году. Президент внес законопроект в парламент в сентябре этого года.

Как писало РБК-Украина, законопроект об адвокатуре предусматривает расширение профессиональных прав и гарантий адвоката, как, к примеру, участие в любых следственных или процессуальных действиях, в которых участвует клиент.