Рада Європи надала позитивний висновок щодо законопроекту про адвокатуру

Фото: Рада Європи (aldeparty.eu)

Положення оновленого законопроекту в цілому відповідають стандартам Ради Європи

Експерти Ради Європи надали позитивний висновок щодо проекту закону №9055 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.

Як зазначається, законопроект був розроблений Радою з питань судової реформи у співпраці з адвокатською спільнотою.

"Законопроект є кроком уперед у порівнянні з редакцією закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", що діє з 2012 року", - йдеться у висновку, підготовленому у рамках проекту Ради Європи "Підтримка впровадженню судової реформи в Україні".

Наголошується, що положення оновленого законопроекту в цілому відповідають стандартам Ради Європи щодо регулювання та захисту професії адвоката, а за окремими напрямами забезпечують навіть більший, аніж вимагають стандарти, захист адвокатів у здійсненні ними своїх професійних обов’язків, у саморегулюванні та самоврядуванні своєї спільноти.

"Найбільш позитивні досягнення законопроекту стосуються розширення прав і гарантій адвокатів, що, серед іншого, включають участь адвокатів у всіх слідчих чи процесуальних діях, участь у яких має право брати клієнт; безперешкодний доступ до приміщень суду, прокуратури, поліції, Міністерства внутрішніх справ та правоохоронних органів; ідентифікований доступ до всіх державних реєстрів; посилення захисту інформації в рамках адвокатської таємниці, включно з нерозголошенням навіть за наявності дозволу клієнта, а також використання будь-яких технічних засобів без спеціального дозволу", - йдеться в повідомленні.

Також, як зазначають експерти Ради Європи, законопроект вдосконалює структуру органів адвокатського самоврядування, визначення конфлікту інтересів, розширює форми здійснення адвокатської діяльності, збалансовує підходи до дисциплінарної відповідальності та зменшує ризики зловживання з боку дисциплінарних органів.

Експерти також привітали положення законопроекту щодо доступу до професії адвоката.

"Незалежне та автоматизоване тестування професійних знань і навичок спроможне призвести до зменшення корупційних ризиків. Крім того, скасування вимоги про те, що стажери мають оплачувати своє стажування, може забезпечити більш справедливий доступ до адвокатської професії", - йдеться у тексті висновку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прийняття нового профільного закону для адвокатів - один із кроків судової реформи, яка стартувала у 2016 році. Президент вніс законопроект у парламент у вересні цього року.

Як писало-Україна РБК, законопроект про адвокатуру передбачає розширення професійних прав і гарантій адвоката, як, наприклад, участь в будь-яких слідчих або процесуальних діях, в яких бере участь клієнт.