Совет Европы отчитался о прогрессе в выполнении решений ЕСПЧ

Подчеркивается, что европейские государства продолжают демонстрацию прогресса в выполнении решений ЕСПЧ. Одновременно отмечается необходимость дальнейших усилий для преодоления системных проблем, на которые указывает Суд. В частности, это ненадлежащее обращение с лицами или факты летальных случаев, вызванных действиями правоохранителей, ненадлежащие условия пребывания в тюрьмах, злоупотребление ограничениями прав и свобод человека.

"Этот доклад демонстрирует, что наши государства-участники весьма серьезно относятся к обязанности исполнять решения Европейского суда по правам человека, даже при сложных обстоятельствах", - отметила генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

Вместе с тем немало важных решений остаются невыполненные годами.

"Наши государства-участники обязаны исполнять решения ЕСПЧ оперативно и полностью. Это не ласковая просьба, а обязательное требование", - сказала генсек Совета Европы.

На конец 2020 года государства-члены Совета Европы еще не полностью выполнили 5233 дела.

Напомним, в конце февраля 2021 года Украина подала новый иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он касается административной практики Москвы по устранению оппонентов.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ потребовал от Российской Федерации немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, однако Москва отказалась это сделать.