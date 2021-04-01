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Рада Європи відзвітувала про прогрес у виконанні рішень ЄСПЛ

Автор: Даша Харченко

У Раді Європи заявили про позитивну динаміку з виконанням країнами рішень Європейського суду з прав людини. Покращення відбувається попри пандемію коронавірусу.

Про це йдеться в доповіді Комітету міністрів Ради Європи (КМРЄ) за 2020 рік.

Підкреслюється, що європейські держави продовжують демонстрацію прогресу у виконанні рішень ЄСПЛ. Водночас наголошується на необхідності подальших зусиль для подолання системних проблем, на які вказує Суд. Зокрема, це неналежне поводження з особами чи факти летальних випадків, спричинених діями правоохоронців, неналежні умови перебування у в'язницях, зловживання обмеженнями прав і свобод людини.

"Цьогорічна доповідь демонструє, що наші держави-учасниці вельми серйозно ставляться до обов’язку виконувати рішення Європейського суду з прав людини, навіть за складних обставин", - зазначила генеральна секретарка РЄ Марія Пейчинович-Бурич.

Водночас чимало важливих рішень залишаються невиконані протягом років.

"Наші держави-учасниці мають обов’язок виконувати рішення ЄСПЛ оперативно й повністю. Це не ласкаве прохання, а обов’язкова вимога", - сказала генсек Ради Європи.

На кінець 2020 року держави-члени Ради Європи ще не повністю виконали 5233 справи.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2021 року Україна подала новий позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Він стосується адміністративної практики Москви щодо усунення опонентів.

Раніше повідомлялося, що ЄСПЛ вимагає від Російської Федерації негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального, однак Москва відмовилася це зробити.

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