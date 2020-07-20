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Европейский совет обнародовал рекомендации в сфере экономики для стран ЕС

Брюссель, Понедельник 20 июля 2020 17:07
Европейский совет обнародовал рекомендации в сфере экономики для стран ЕС
Фото: заседание Совета Европы
Автор: Максим Зайченко

Рекомендации также касаются Великобритании

В понедельник, 20 июля, Европейский совет утвердил рекомендации по экономической политике, политике занятости и бюджетной политике государств-членов на 2020 год. В рекомендациях этого года для конкретной страны учитывается контекст пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Так, в рекомендациях указаны следующие экономические приоритеты:

  • инвестировать в доступность, эффективность и устойчивость медицинской помощи;
  • сохранить занятость и устранить социальные последствия кризиса;
  • сосредоточиться на исследованиях и разработках;
  • обеспечить резервы ликвидности и стабильность финансового сектора;
  • сохранить единый рынок и оборот товаров и услуг.

Рекомендации предоставлены для всех 27 государств-членов, а также для Великобритании, которая остается частью аналитической роботы в рамках Европейского семестра до 31 декабря 2020 года.

Введенный с 2010 года инструмент Европейского семестра позволяет странам ЕС координировать экономическую политику в течение года путем обеспечения стабильности бюджетного финансирования и избежания ситуации чрезмерного бюджетного дефицита и макрофинансовых дисбалансов.

Напомним, ранее Еврокомиссия обновила прогноз на 2020 год, согласно которому экономика стран ЕС упадет на 8,3%.

Отметим, в июне Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году до 4,9%.

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