Европейский совет обнародовал рекомендации в сфере экономики для стран ЕС

Фото: заседание Совета Европы

Рекомендации также касаются Великобритании

В понедельник, 20 июля, Европейский совет утвердил рекомендации по экономической политике, политике занятости и бюджетной политике государств-членов на 2020 год. В рекомендациях этого года для конкретной страны учитывается контекст пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Так, в рекомендациях указаны следующие экономические приоритеты:

инвестировать в доступность, эффективность и устойчивость медицинской помощи;

сохранить занятость и устранить социальные последствия кризиса;

сосредоточиться на исследованиях и разработках;

обеспечить резервы ликвидности и стабильность финансового сектора;

сохранить единый рынок и оборот товаров и услуг.

Рекомендации предоставлены для всех 27 государств-членов, а также для Великобритании, которая остается частью аналитической роботы в рамках Европейского семестра до 31 декабря 2020 года.

Введенный с 2010 года инструмент Европейского семестра позволяет странам ЕС координировать экономическую политику в течение года путем обеспечения стабильности бюджетного финансирования и избежания ситуации чрезмерного бюджетного дефицита и макрофинансовых дисбалансов.

Напомним, ранее Еврокомиссия обновила прогноз на 2020 год, согласно которому экономика стран ЕС упадет на 8,3%.

Отметим, в июне Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году до 4,9%.