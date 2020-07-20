Европейский совет обнародовал рекомендации в сфере экономики для стран ЕС

Рекомендации также касаются Великобритании
В понедельник, 20 июля, Европейский совет утвердил рекомендации по экономической политике, политике занятости и бюджетной политике государств-членов на 2020 год. В рекомендациях этого года для конкретной страны учитывается контекст пандемии COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.
Так, в рекомендациях указаны следующие экономические приоритеты:
Рекомендации предоставлены для всех 27 государств-членов, а также для Великобритании, которая остается частью аналитической роботы в рамках Европейского семестра до 31 декабря 2020 года.
Введенный с 2010 года инструмент Европейского семестра позволяет странам ЕС координировать экономическую политику в течение года путем обеспечения стабильности бюджетного финансирования и избежания ситуации чрезмерного бюджетного дефицита и макрофинансовых дисбалансов.
Напомним, ранее Еврокомиссия обновила прогноз на 2020 год, согласно которому экономика стран ЕС упадет на 8,3%.
Отметим, в июне Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году до 4,9%.