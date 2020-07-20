Єврорада оприлюднила рекомендації у сфері економіки для країн ЄС

Фото: засідання Ради Європи

Рекомендації також стосуються Великобританії

У понеділок, 20 липня, Європейська рада затвердила рекомендації щодо економічної політики, політики зайнятості та бюджетної політики держав-членів на 2020 рік. В рекомендаціях цього року для конкретної країни враховується контекст пандемії COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.

Так, в рекомендаціях вказані наступні економічні пріоритети:

інвестувати в доступність, ефективність і стійкість медичної допомоги;

зберегти зайнятість і усунути соціальні наслідки кризи;

зосередитися на дослідженнях і розробках;

забезпечити резерви ліквідності та стабільність фінансового сектора;

зберегти єдиний ринок і оборот товарів і послуг

Рекомендації надано для всіх 27 держав-членів, а також для Великобританії, яка залишається частиною аналітичної роботи в рамках Європейського семестру до 31 грудня 2020 року.

Введений з 2010 року інструмент Європейського семестру дозволяє країнам ЄС координувати економічну політику протягом року шляхом забезпечення стабільності бюджетного фінансування та уникнення ситуації надмірного бюджетного дефіциту і макрофінансових дисбалансів.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія оновила прогноз на 2020 рік, згідно з яким економіка країн ЄС впаде на 8,3%.

Відзначимо, в червні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз падіння світової економіки в 2020 році до 4,9%.