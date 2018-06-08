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Совет Европы будет помогать в формировании Госбюро расследований

НовостиПолитика    08.06.2018 - 12:12
Фото: Роман Труба и Мортен Ернберг (facebook.com/dbr.gov.ua)
Фото: Роман Труба и Мортен Ернберг (facebook.com/dbr.gov.ua)

Эксперты Совета Европы разработают программы тренингов для сотрудников ГБР

Офис Совета Европы в Украине будет помогать в формировании Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом договорились глава офиса Мортен Ернберг и директор ГБР Роман Труба во время встречи 7 июня, передает пресс-центр ГБР.

Среди прочего, эксперты Совета Европы разработают программы тренингов для работников Бюро.

"Перед будущими работниками ГБР много возможностей для профессионального роста - тренинги от лучших международных и отечественных экспертов, учебные визиты в другие страны и тому подобное. Постоянное повышение квалификации работников будет одним из наших приоритетов", - отметил Труба.

По его словам, сейчас продолжаются конкурсы на 701 должность в ГБР. Также в Бюро ожидают принятия изменений к закону, которые позволят запустить работу органа.

"Принятие этого закона позволит объявить конкурсы на 140 руководящих должностей в Бюро, а также на весь оперативный блок", - напомнил директор ГБР.

Мортен Ернберг отметил, что в Совете Европы будут следить за голосованием законопроекта о ГБР.

 

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Опубліковано Державне бюро розслідувань 8 червня 2018 р.

Напомним, 25 мая 2018 состоялся первый этап отбора кандидатов в ГБР, а именно тестирования на знание законодательства для первых 250 участников на должности следователей центрального аппарата ГБР. Меньше всего кандидатов на должности в ГБР направились в отдел управления военных преступлений.

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Теги публикации: трубопровод  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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