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Рада Європи допомагатиме у формуванні Держбюро розслідувань

НовиниПолітика    08.06.2018 - 12:12
Фото: Роман Труба і Мортен Ернберг (facebook.com/dbr.gov.ua)
Фото: Роман Труба і Мортен Ернберг (facebook.com/dbr.gov.ua)

Експерти Ради Європи розроблять програми тренінгів для працівників ДБР

Офіс Ради Європи в Україні допомагатиме у формуванні Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це домовились голова офісу Мортен Ернберг та директор ДБР Роман Труба під час зустрічі 7 червня, передає прес-центр ДБР.

Серед іншого, експерти Ради Європи розроблять програми тренінгів для працівників Бюро.

"Перед майбутніми працівниками ДБР багато можливостей для професійного зростання - тренінги від кращих міжнародних та вітчизняних експертів, навчальні візити до інших країн тощо. Постійне підвищення кваліфікації працівників буде одним із наших пріоритетів", - зазначив Труба.

За його словами, наразі тривають конкурси на 701 посаду в ДБР. Також у Бюро очікують ухвалення змін до закону, які дозволять запустити роботу органу.

"Ухвалення цього закону дозволить оголосити конкурси на 140 керівних посад в Бюро, а також на весь оперативний блок", - нагадав директор ДБР.

Мортен Ернберг зазначив, що у Раді Європи слідкуватимуть за голосуванням законопроекту про ДБР.

 

Офіс Ради Європи в Україні - Київ сприятиме формуванню Державного бюро розслідувань. Про це домовились Голова Офісу...

Опубліковано Державне бюро розслідувань 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, 25 травня 2018 відбувся перший етап відбору кандидатів до ДБР, а саме тестування на знання законодавства для перших 250 учасників на посади слідчих центрального апарату ДБР. Найменше кандидатів на посади до ДБР подалися до відділу управління військових злочинів.

Труба сподіавється, що ДБР запрацює вже у вересні Призначення Труби директором ДБР оскаржують у суді
Теги публікації: трубопровод  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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