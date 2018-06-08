Рада Європи допомагатиме у формуванні Держбюро розслідувань

Експерти Ради Європи розроблять програми тренінгів для працівників ДБР

Офіс Ради Європи в Україні допомагатиме у формуванні Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це домовились голова офісу Мортен Ернберг та директор ДБР Роман Труба під час зустрічі 7 червня, передає прес-центр ДБР.

Серед іншого, експерти Ради Європи розроблять програми тренінгів для працівників Бюро.

"Перед майбутніми працівниками ДБР багато можливостей для професійного зростання - тренінги від кращих міжнародних та вітчизняних експертів, навчальні візити до інших країн тощо. Постійне підвищення кваліфікації працівників буде одним із наших пріоритетів", - зазначив Труба.

За його словами, наразі тривають конкурси на 701 посаду в ДБР. Також у Бюро очікують ухвалення змін до закону, які дозволять запустити роботу органу.

"Ухвалення цього закону дозволить оголосити конкурси на 140 керівних посад в Бюро, а також на весь оперативний блок", - нагадав директор ДБР.

Мортен Ернберг зазначив, що у Раді Європи слідкуватимуть за голосуванням законопроекту про ДБР.

Офіс Ради Європи в Україні - Київ сприятиме формуванню Державного бюро розслідувань. Про це домовились Голова Офісу... Опубліковано Державне бюро розслідувань 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, 25 травня 2018 відбувся перший етап відбору кандидатів до ДБР, а саме тестування на знання законодавства для перших 250 учасників на посади слідчих центрального апарату ДБР. Найменше кандидатів на посади до ДБР подалися до відділу управління військових злочинів.