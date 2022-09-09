Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ

"Это повлечет за собой увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, необходимость предоставления дополнительных документальных доказательств, увеличение сроков оформления виз и более строгие правила выдачи многократных виз", - говорится в сообщении.

Решение начнет действовать с 12 сентября 2022 года.

"Своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной, включая неизбирательные нападения на гражданское население, Россия нарушила это доверие и попрала фундаментальные ценности нашего международного сообщества. Сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашей непоколебимой приверженности Украине и ее народу", - заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Напомним, ранее главы МИД стран Евросоюза достигли политической договоренности насчет приостановления упрощенного визового режима с Россией на фоне войны против Украины.

При этом, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, ЕС не будет вводить полный запрет на выдачу виз, поскольку по этому вопросу нет единого мнения.

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