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Совет ЕС утвердил макрофинансовую помощь Украине на 1,2 млрд евро

Автор: Александр Белоус

Совет ЕС утвердил выделение экстренной макрофинансовой помощи Украине. Помощь в размере 1,2 млрд евро будет предоставлена в виде кредитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

"Финансовая помощь предназначена для оказания оперативной поддержки в ситуации острого кризиса и для укрепления устойчивости Украины. Нынешняя геополитическая напряженность оказывает пагубное влияние на и без того шаткую экономическую и финансовую стабильность Украины", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в период с 2014 по 2021 год ЕС поддерживал Украину пятью последовательными операциями макрофинансовой помощи на общую сумму кредитов в размере 5 миллиардов евро.

Ранее министр финансов Сергей Марченко сообщил, что надеется получить первый безусловный транш на 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС в конце марта - начале апреля 2022 года. Второй транш на 600 млн евро Украина получит после выполнения ряда мер по структурным реформам.

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