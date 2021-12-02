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Совет ЕС предоставит Украине 31 млн евро для укрепления оборонного потенциала

Автор: Валерия Полищук

Совет Европейского союза решил предоставить Украине 31 млн евро для укрепления оборонных способностей. Пакет будет включать материально-техническую помощь для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"Важные новости из Брюсселя. Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира. Высоко ценим этот шаг, который еще раз засвидетельствовал стратегический характер отношений Украина-ЕС", - написал министр.

При этом он подчеркнул, что пакет помощи предоставили после длительных дискуссий украинских и европейских дипломатов.

"Украинская дипломатия настойчиво и системно работала над достижением этого результата и, наконец, имеем положительное решение - благодаря длительной и плодотворной дискуссии украинских дипломатов с институтами Евросоюза и его государствами-членами", - написал Кулеба.

Он также добавил, что пакет будет включать помощь для ВСУ.

"Пакет помощи будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных Сил Украины по четырем направлениям: медицине, инженерным возможностям и мероприятиям по разминированию, мобильности и логистике, кибербезопасности", - добавил министр

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УкраинаСовет ЕвропыДмитрий Кулеба