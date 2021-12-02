Совет ЕС предоставит Украине 31 млн евро для укрепления оборонного потенциала

"Важные новости из Брюсселя. Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира. Высоко ценим этот шаг, который еще раз засвидетельствовал стратегический характер отношений Украина-ЕС", - написал министр.

При этом он подчеркнул, что пакет помощи предоставили после длительных дискуссий украинских и европейских дипломатов.

"Украинская дипломатия настойчиво и системно работала над достижением этого результата и, наконец, имеем положительное решение - благодаря длительной и плодотворной дискуссии украинских дипломатов с институтами Евросоюза и его государствами-членами", - написал Кулеба.

Он также добавил, что пакет будет включать помощь для ВСУ.

"Пакет помощи будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных Сил Украины по четырем направлениям: медицине, инженерным возможностям и мероприятиям по разминированию, мобильности и логистике, кибербезопасности", - добавил министр