Рада ЄС надасть Україні 31 млн євро для зміцнення оборонного потенціалу

"Важливі новини з Брюсселя. Рада ЄС прийняла рішення надати Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних можливостей в рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру. Високо цінуємо цей крок, який ще раз засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС", - написав міністр.

При цьому він підкреслив, що пакет допомоги надали після тривалих дискусій українських і європейських дипломатів.

"Українська дипломатія наполегливо і системно працювала над досягненням цього результату і, нарешті, маємо позитивне рішення - завдяки тривалій і плідній дискусії українських дипломатів з інститутами Євросоюзу і його державами - членами", - написав Кулеба.

Він також додав, що пакет включатиме допомогу для ЗСУ.

"Пакет допомоги включатиме надання матеріально-технічної допомоги для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних Сил України за чотирма напрямками: медицині, інженерним можливостям та заходам з розмінування, мобільності та логістики, кібербезпеки", - додав міністр.