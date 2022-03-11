UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Совет ЕС предложил Еврокомиссии предоставить выводы по заявке Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Совет ЕС признал европейские устремления и выбор Украины. Еврокомиссии предложено предоставить свои выводы по украинской заявке на членство в Евросоюзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Совета ЕС по итогам встречи лидеров стран Евросоюза в Версале.

"Европейский совет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, как указано в соглашении об ассоциации", - говорится в заявлении.

В документе отмечено, что 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский реализовал право своей страны и подал заявку на вступление в Евросоюз. Совет ЕС преложил Еврокомиссии представить свое мнение по этому вопросу.

"В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее следовании ее европейскому пути. Украина принадлежит нашей европейской семье", - подчеркивается в заявлении.

Совет ЕС также предложил Еврокомиссии представить свои заключения по аналогичным заявкам Молдовы и Грузии.

Лидеры ЕС подчеркнули готовность продолжить оказывать политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку Украине. Также они выразили намерение помочь "восстановлению демократической Украины, как только российское наступление прекратится".

Напомним, 7 марта Владимир Зеленский обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем членство Украины в ЕС.

Отметим, несколько стран ЕС выступили против предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраина