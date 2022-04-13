Совет ЕС одобрил выделение дополнительных 500 млн евро на вооружения для Украины

"Следующие недели будут решающими. Поскольку Россия готовится к наступлению на восток Украины, крайне важно, чтобы мы продолжали и наращивали нашу военную поддержку Украине для защиты ее территории и населения и предотвращения дальнейших страданий", - сказал Жозеп Боррель, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности

Согласованные меры будут финансировать как предоставление техники, так и поставки ВСУ государствами-членами ЕС, включая средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо, а также военную технику, предназначенную для оборонительных целей. Срок действия мер помощи также продлевается на 24 месяца.

Предыдущие меры помощи были согласованы 28 февраля и 23 марта 2022 года.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина победит Россию на поле боя и этому будут способствовать дополнительные поставки оружия из ЕС.