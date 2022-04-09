Глава дипломатии ЕС уверен, что Украина победит Россию на поле боя

Украина сможет победить Россию на поле боя. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что война закончится военным, а не дипломатическими путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Борреля в Twitter .

"Эта война будет выиграна на поле боя", - написал он.

При этом он добавил, что дополнительные 500 евро помощи от ЕС находятся в стадии реализации. "Поставки оружия будут адаптированы к потребностям Украины", - сообщил он.

Как сообщало РБК-Украина, министры иностранных дел Европейского союза на встрече в понедельник в Люксембурге одобрят выделение дополнительных 500 млн евро на поставки оружия Украине. Помощь блока в области безопасности Украине достигнет 1,5 млрд евро.