Кількість суб'єктів у списку санкцій ЄС зросла до 44
Число суб'єктів зросло після внесення компаній, причетних до будівництва Керченського мосту
Рада Євросоюзу внесла шість організацій до списку компаній, на які поширюються обмежувальні заходи, через участь у спорудженні Керченського мосту. Про це повідомляє Представництво ЄС в Україні.
У представництві підкреслили, що своїми діями ці компанії підтримали зміцнення російського контролю над незаконно анексованим Кримським півостровом.
"Їх внесли у список через участь у спорудженні Керченського мосту, який з’єднує Росію із незаконно анексованим Кримським півостровом. Своїми діями ці компанії підтримали зміцнення російського контролю над незаконно анексованим Кримським півостровом", - сказано у повідомленні.
Також зазначається, що обмежувальні заходи стосуються замороження активів. Таким чином, усі статки в Євросоюзі, що належать цим організаціям, заморожені, а жодні особи та організації у ЄС не можуть надавати їм фінансові послуги.
"Внаслідок цього рішення загальна кількість суб’єктів у списку ЄС зросла до 44. Також у рамках поточного санкційного режиму Євросоюз впровадив заборони на в’їзд для 155 осіб та заморозив їх активи", - поінформували у представництві.
Відповідні законодавчі акти, що також містять імена вищезазначених осіб, доступні в Офіційному журналі ЄС від 31 липня 2018 року. Ці акти були ухвалені Радою ЄС шляхом письмової процедури.
Нагадаємо, Україна вітає рішення Ради ЄС про санкції за будівництво Керченського моста. У МЗС наголосили, що введення санкцій є важливим попередженням для європейських компаній не піти тією ж слизькою стежкою.
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) ініціює застосування санкцій до осіб за участь у незаконному будівництві Керченського мосту в окупованому Криму.