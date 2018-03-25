Рада доброчесності припиняє участь у переатестації суддів

ВККС звинуватили у витісненні громадськості з процесу переатестації суддів

Громадська рада доброчесності припиняє участь у процесі кваліфікаційної оцінки суддів. Про це йдеться в повідомленні на сайті ради.

В ГРД відзначили, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України менш ніж за рік має намір переатестувати 6 тис. суддів, а 23 березня одна з її колегій за півтори години провела співбесіди з 9 суддями.

"Це лише підтверджує, що кваліфікаційне тестування - це конвеєр...Як наслідок, вже у "реформованих" судах опиняться і судді Майдану, і судді, які часто відвідують окуповані території...", - йдеться в повідомленні.

У заяві також йдеться про те, що ВККС змінами в регламент оцінки суддів технічно витіснила Громадську раду доброчесності з переатестації суддів.

"Щоб влада, розхвалюючи досягнення судової реформи перед українцями і міжнародними організаціями в черговий раз не використовувала громадськість, Громадська рада доброчесності вирішила припинити свою участь у квазіпроцесі очищення суддівського корпусу", - зазначили в ГРД.

Нагадаємо, в липні 2017 року США закликали перевірити доброчесність усіх суддів нового Верховного суду.