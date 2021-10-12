Совет директоров МВФ поддержал Георгиеву на фоне скандала с Doing Business

Но министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Георгиеву о том, что она будет внимательно следить за дальнейшими действиями МВФ и оценивать любые новые факты или выводы, и призвала к упреждающим шагам для повышения целостности данных и доверия к МВФ.

Совет из 24 членов и Казначейство фонда опубликовали отдельные пространные заявления после недельного марафона встреч по поводу действий Георгиевой в качестве генерального директора Всемирного банка, которые поставили под сомнение ее дальнейшее руководство МВФ.

Георгиева, болгарский экономист и первый человек из развивающейся страны, возглавивший фонд, категорически отвергла эти утверждения. Она приветствовала одобрение совета в отдельном собственном заявлении и сказала, что рада, что его члены согласились с тем, что обвинения против нее были необоснованными

"Очевидно, что это был трудный эпизод для меня лично. Однако я хочу выразить свою непоколебимую поддержку независимости и целостности таких институтов, как Всемирный банк и МВФ; и мое уважение ко всем тем, кто привержен защите ценностей, на которых основаны эти организации", - сказала он.

Георгиева заручилась поддержкой правительств Франции и других европейских стран на прошлой неделе, но официальные лица США и Японии настаивали на более тщательном рассмотрении обвинений, согласно источникам, информированным по этому поводу.

Речь шла об отчете, подготовленном юридической фирмой WilmerHale для правления Всемирного банка о несоответствиях в данных в уже отмененном отчете банка Doing Business.

В отчете фирмы утверждалось, что Георгиева и другие высокопоставленные должностные лица оказали "необоснованное давление" на персонал банка, чтобы внести изменения, чтобы повысить рейтинг Китая в то время, когда банк искал поддержки Пекина в значительном увеличении капитала.

Георгиева категорически отвергла обвинения, которые относятся к 2017 году, когда она была исполнительным директором Всемирного банка. В октябре 2019 года она стала директором-распорядителем МВФ.

Европейские правительства стремились к скорейшему разрешению этого вопроса в преддверии ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка на этой неделе, на которых Георгиева и президент Всемирного банка Дэвид Малпасс ведут дискуссии о глобальном восстановлении после пандемии COVID-19, списании долгов и усилиях по вакцинации.

По словам одного из источников, США и Япония, два крупнейших акционера фонда, предостерегают от преждевременного подтверждения доверия к лидеру МВФ.

ЗАКОННЫЕ ВОПРОСЫ

В понедельник Йеллен говорила с Георгиевой о "серьезных проблемах", поднятых в ходе расследования, и подчеркнула свою приверженность "сохранению целостности и авторитета Всемирного банка и МВФ", говорится в заявлении Минфина США.

Хотя в отчете "возникли законные вопросы и опасения", министерство финансов заявило, что оно согласилось с другими членами совета директоров, что "отсутствие дополнительных прямых доказательств в отношении роли директора-распорядителя не является основанием для смены руководства МВФ".

Йеллен сказала Георгиевой, что отчет WilmerHale показал, что акционерам необходимо проявлять бдительность в защите целостности обоих институтов, и сказала, что МВФ следует возобновить свою приверженность обеспечению прозрачности и защите информаторов.

Независимо от того, кто виноват в изменении данных, нынешние и бывшие сотрудники обоих учреждений говорят, что скандал подорвал их исследовательскую репутацию, поднимая критические вопросы о том, подвержена ли эта работа влиянию стран-участниц.