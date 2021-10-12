Рада директорів МВФ підтримала Георгієву на тлі скандалу з Doing Business

Але міністр фінансів США Джанет Йеллен попередила Георгієву про те, що вона буде уважно стежити за подальшими діями МВФ і оцінювати будь-які нові факти або висновки, і закликала до попереджувальних кроків для підвищення цілісності даних і довіри до МВФ.

Рада з 24 членів і Казначейство фонду опублікували окремі розлогі заяви після тижневого марафону зустрічей з приводу дій Георгієвої в якості генерального директора Світового банку, які поставили під сумнів її подальше керівництво МВФ.

Георгієва, болгарський економіст і перша людина з країни, що розвивається, яка очолила фонд, категорично відкинула ці твердження. Вона привітала схвалення Ради в окремій власній заяві і сказала, що рада, що її члени погодилися з тим, що звинувачення проти неї були необґрунтованими

"Очевидно, що це був важкий епізод для мене особисто. Однак я хочу висловити свою непохитну підтримку незалежності і цілісності таких інститутів, як Світовий банк і МВФ; і моя повага до всіх тих, хто прихильний захисту цінностей, на яких засновані ці організації", - сказала він.

Георгієва заручилася підтримкою урядів Франції та інших європейських країн минулого тижня, але офіційні особи США і Японії наполягали на більш ретельному розгляді звинувачень, згідно з джерелами, поінформованими з цього приводу.

Йшлося про звіт, підготовлений юридичною фірмою WilmerHale для правління Світового банку про невідповідності в даних у вже скасованому звіті банку Doing Business.

У звіті фірми стверджувалося, що Георгієва та інші високопоставлені посадові особи чинили "необгрунтований тиск" на персонал банку, щоб внести зміни, щоб підвищити рейтинг Китаю в той час, коли банк шукав підтримки Пекіна в значному збільшенні капіталу.

Георгієва категорично відкинула звинувачення, які відносяться до 2017 року, коли вона була виконавчим директором Світового банку. У жовтні 2019 року вона стала директором-розпорядником МВФ.

Європейські уряди прагнули до якнайшвидшого вирішення цього питання напередодні щорічних зустрічей МВФ і Світового банку на цьому тижні, на яких Георгієва і президент Світового банку Девід Малпасс ведуть дискусії про глобальне відновлення після пандемії COVID-19, списання боргів і зусиллях по вакцинації.

За словами одного з джерел, США і Японія, два найбільших акціонери фонду, застерігають від передчасного підтвердження довіри до лідера МВФ.

ЗАКОННІ ПИТАННЯ

У понеділок Йеллен говорила з Георгієвою про "серйозні проблеми", підняті в ході розслідування, і підкреслила свою прихильність" збереженню цілісності і авторитету Світового банку і МВФ", йдеться в заяві Мінфіну США.

Хоча у звіті "виникли законні питання і побоювання", Міністерство фінансів заявило, що воно погодилося з іншими членами Ради директорів, що "відсутність додаткових прямих доказів щодо ролі директора-розпорядника не є підставою для зміни керівництва МВФ".

Йеллен сказала Георгієвій, що звіт WilmerHale показав, що акціонерам необхідно проявляти пильність у захисті цілісності обох інститутів, і сказала, що МВФ слід відновити свою прихильність забезпеченню прозорості та захисту інформаторів.

Незалежно від того, хто винен у зміні даних, нинішні і колишні співробітники обох установ кажуть, що скандал підірвав їх дослідницьку репутацію, піднімаючи критичні питання про те, чи схильна ця робота впливу країн-учасниць.