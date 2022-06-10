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В Совет Безопасности ООН вошли новые страны: опубликован весь список

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Нью-Йорк, Пятница 10 июня 2022 05:13
В Совет Безопасности ООН вошли новые страны: опубликован весь список В Совет Безопасности ООН вошли новые страны (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Генеральная Ассамблея ООН своим голосованием выбрала на роль непостоянных членов Совета Безопасности пять стран: Эквадор, Японию, Мальту, Мозамбик и Швейцарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Новые страны приступят к работе в составе Совбеза ООН с 1 января 2023 года. Новоизбранные члены заменят Индию, Ирландию, Кению, Мексику и Норвегию.

В Совет Безопасности ООН входят 15 стран – пять постоянных членов и десять непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года. Чтобы получить место непостоянного члена СБ, за страну должны проголосовать не менее двух третей Генассамблеи.

Ранее сообщалось, что развязанная Россией война против Украины грозит серьезными последствиями для всего мира. В ООН предупредили об экономическом и социальном хаосе.

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