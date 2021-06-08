Рада Безпеки ООН підтримала кандидатуру генсека Гутерріша на другий термін

Рада Безпеки ООН підтримала кандидатуру генерального секретаря Антоніу Гутерріша на другий термін. При цьому Радбез рекомендував Генеральній Асамблеї призначити його ще на п'ять років з 1 січня 2022 року.

"Я дуже вдячний членам ради за довіру, яку вони надали мені. Я буду глибоко задоволений, якщо Генеральна Асамблея довірить мені обов'язки другого мандата", - йдеться в заяві Гуттеріша.

Гутерріш змінив Пан Гі Муна в січні 2017 року, всього за кілька тижнів до вступу на посаду президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Велика частина першого терміну Гутерріша була спрямована на те, щоб заспокоїти Трампа, який ставив під сумнів цінність ООН і багатостороннього підходу.

Сполучені Штати є найбільшим фінансовим донором ООН, на їх частку припадає 22% регулярного бюджету і близько чверті бюджету миротворчих операцій. Новий президент США Джо Байден вже почав відновлювати фінансування деяких установ ООН, скорочене Трампом, і відновив контакти з органом.

Нью-Йоркська організація Human Rights Watch закликала Гутерріша зайняти більш публічну позицію під час свого другого терміну, зазначивши, що його "недавня готовність" засудити зловживання в М'янмі та Білорусі повинна бути розширена, щоб включити "впливові та захищені" уряди, які заслуговують на засудження.

"Перший термін Гутерріша був визначений публічним мовчанням щодо порушень прав людини з боку Китаю, Росії, США та їх союзників", - заявив Кеннет Рот, виконавчий директор Human Rights Watch.