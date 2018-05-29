В Совбезе сегодня пройдет брифинг на тему Украины

Брифинг по этому вопросу созван по просьбе Польши

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (Совбез ООН) сегодня, 29 мая, обсудит тему конфликта в Украине. Официальный брифинг по этому вопросу созван по просьбе Польши, передает "Польское радио".

Сообщается, что председательствовать на заседании будет министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Так, это будет первое за 15 месяцев официальное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Украине. Предыдущая подобная встреча состоялась в феврале прошлого года.

Указано, что во время сегодняшнего брифинга будут затронуты вопросы соблюдения подписанного в 2015 году минского соглашения и возможность развертывания миротворческих сил на Донбассе. В ходе заседания Совбеза заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Марк Лоукок поставит вопрос недостаточной помощи для жителей Украины, которых коснулись последствия войны на Донбассе, которая продолжается уже 4 года.

В своем выступлении Чапутович представит российско-украинский конфликт как главную угрозу для системы европейской безопасности и мирового порядка, опирающегося на уважение к международному праву. Во время визита в ООН министр Чапутович встретится с главой Министерства иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Напомним, Климкин 28-29 мая 2018 года находится с рабочим визитом в Нью-Йорке.