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Климкин находится с рабочим визитом в Нью-Йорке

НовостиПолитика    29.05.2018 - 11:18
Фото: Павел Климкин (kmu.gov.ua)
Фото: Павел Климкин (kmu.gov.ua)

Планируется ряд встреч Климкина с иностранными партнерами и руководством ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 28-29 мая 2018 года находится с рабочим визитом в Нью-Йорке для участия в брифинге Совета Безопасности ООН, в ходе которого будет обсуждаться ситуация, сложившаяся в результате российской агрессии против Украины, и пути урегулирования конфликта. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Так, мероприятие состоится под председательством главы МИД Польши Яцека Чапутовича.

"В заседании ожидается участие заместителя генсекретаря по политическим вопросам Розмари Ди Карло, помощника заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и заместителя координатора по чрезвычайной помощи Урсулы Мюллер, главы СММ ОБСЕ в Украине Ертурула Апакана", - говорится в сообщении.

Также указано, что во время пребывания в Нью-Йорке планируется ряд встреч Климкина с иностранными партнерами и руководством ООН.

Глава украинского МИД также примет участие в церемонии возложения цветов у мемориала погибшим "голубым шлемам" ООН.

Напомним, ранее Климкин сообщил, что поднимет в ООН вопрос о голодовке Олега Сенцова и освобождении украинских политзаключенных.

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Теги публикации: Павел Климкин, Нью-Йорк, рабочий визит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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