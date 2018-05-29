Климкин находится с рабочим визитом в Нью-Йорке

Планируется ряд встреч Климкина с иностранными партнерами и руководством ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 28-29 мая 2018 года находится с рабочим визитом в Нью-Йорке для участия в брифинге Совета Безопасности ООН, в ходе которого будет обсуждаться ситуация, сложившаяся в результате российской агрессии против Украины, и пути урегулирования конфликта. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Так, мероприятие состоится под председательством главы МИД Польши Яцека Чапутовича.

Сьогодні у Міжнародний день миротворця перебуваю в НЙ для участі у засіданні РБ ООН, щоб розповісти світові про злочини окупанта. Україна завжди підтримувала мир у світі, тепер світ підтримує нас. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 29, 2018

"В заседании ожидается участие заместителя генсекретаря по политическим вопросам Розмари Ди Карло, помощника заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и заместителя координатора по чрезвычайной помощи Урсулы Мюллер, главы СММ ОБСЕ в Украине Ертурула Апакана", - говорится в сообщении.

Также указано, что во время пребывания в Нью-Йорке планируется ряд встреч Климкина с иностранными партнерами и руководством ООН.

Глава украинского МИД также примет участие в церемонии возложения цветов у мемориала погибшим "голубым шлемам" ООН.

Напомним, ранее Климкин сообщил, что поднимет в ООН вопрос о голодовке Олега Сенцова и освобождении украинских политзаключенных.