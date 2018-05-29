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У Радбезі сьогодні відбудеться брифінг на тему України

НовиниПолітика    29.05.2018 - 15:11
Ілюстративне фото: засідання Радбезу ООН (unmultimedia.org)
Ілюстративне фото: засідання Радбезу ООН (unmultimedia.org)

Брифінг з цього питання скликано на прохання Польщі

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй (Рб ООН) сьогодні, 29 травня, обговорить тему конфлікту в Україні. Офіційний брифінг з цього питання скликано на прохання Польщі, передає "Польське радіо".

Повідомляється, що головувати на засіданні буде міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

Так, це буде перше за 15 місяців офіційне засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні. Попередня подібна зустріч відбулася в лютому минулого року.

Зазначено, що під час сьогоднішнього брифінгу будуть порушені питання дотримання підписаної в 2015 році мінської угоди і можливість розгортання миротворчих сил на Донбасі. В ході засідання Радбезу заступник генерального секретаря з гуманітарних питань Марк Лоукок поставить питання недостатньої допомоги для жителів України, яких торкнулися наслідки війни на Донбасі, яка триває вже 4 роки.

У своєму виступі Чапутович представить російсько-український конфлікт як головну загрозу для системи європейської безпеки та світового порядку, що спирається на повагу до міжнародного права. Під час візиту в ООН міністр Чапутович зустрінеться з главою Міністерства закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Нагадаємо, Клімкін 28-29 травня 2018 року перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку.

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Теги публікації: ООН, Польша  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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