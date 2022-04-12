На Совбезе ООН зачитали письмо украинского мальчика маме, убитой российскими солдатами

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица зачитал вслух письмо 9-летнего мальчика из Гостомеля Киевской области, написанное своей умершей маме, которая была убита российскими солдатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседании Совбеза в Нью-Йорке.

Данное письмо, написанное ребенком в марте, было обнародовано прессой на днях, и теперь украинский дипломат ознакомил с ним всех участников заседания. Вот что говорится в письме:

"Мама, это письмо - мой подарок тебе на женский день 8 марта. Спасибо за лучшие девять лет моей жизни. Большое спасибо за мое детство. Ты самая лучшая мама на свете. Я никогда не забуду тебя. Я желаю тебе удачи на небесах. Я надеюсь, что ты попадешь в рай. Я постараюсь вести себя хорошо, чтобы тоже попасть в рай. Целую тебя, твой Толя".

Кислица сообщил, что мама мальчика была убита военными РФ, когда они пытались уехать из оккупированного Гостомеля на машине. Мальчик оставался в авто до тех пор, пока местные жители не смогли его спасти и доставить в убежище.

Представитель Украины при ООН подчеркивает, что существование таких и подобных писем указывает на то, что сам Совбез не функционирует должным образом.

"Нельзя допускать, чтобы такие письма писались. Если их пишут, значит что-то пошло ужасающим образом не так, в том числе и здесь, в ООН. Это значит, что его механизм по поддержанию международного мира и безопасности не работает должным образом и должен быть исправлен", - сказал дипломат.

При этом Кислица обращает внимание, что такие исправления едва ли возможны, пока РФ разрешено пользоваться правами постоянного члена Совета Безопасности.

"Если мы не сможем остановить Кремль, все больше и больше детей станут сиротами. Все больше и больше матерей будут терять своих детей. Сегодня - в Украине, завтра - где-то еще", - сказал посол.