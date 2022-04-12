На Радбезі ООН зачитали лист українського хлопчика до мами, вбитої російськими солдатами

На засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник України Сергій Кислиця зачитав вголос лист 9-річного хлопчика з Гостомеля Київської області, написаний до своєї померлої мами, яка була вбита російськими солдатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засіданні Радбезу в Нью-Йорку.

Даний лист, написаний дитиною в березні, був оприлюднений пресою днями, і тепер український дипломат ознайомив з ним усіх учасників засідання. Ось що йдеться в листі:

"Мамо, цей лист - мій подарунок тобі на жіночий день 8 березня. Дякую за найкращі дев'ять років мого життя. Дуже дякую за моє дитинство. Ти найкраща мама на світі. Я ніколи не забуду тебе. Я бажаю тобі удачі на небесах. Я сподіваюся, що ти потрапиш до раю. Я постараюся поводитися добре, щоб теж потрапити до раю. Цілую тебе, твій Толя".

Кислиця повідомив, що мама хлопчика була вбита військовими РФ, коли вони намагалися виїхати з окупованого Гостомеля машиною. Хлопчик залишався в авто до тих пір, поки місцеві жителі не змогли його врятувати та доставити в укриття.

Представник України при ООН наголошує, що існування таких і подібних листів вказує на те, що сам Радбез не функціонує належним чином.

"Не можна допускати, щоб такі листи писалися. Якщо їх пишуть, значить щось пішло жахливим чином не так, в тому числі й тут, в ООН. Це означає, що його механізм із підтримки міжнародного миру і безпеки не працює належним чином і має бути виправлений", - сказав дипломат.

При цьому Кислиця звертає увагу, що такі виправлення навряд чи можливі, поки РФ дозволено користуватися правами постійного члена Ради Безпеки.

"Якщо ми не зможемо зупинити Кремль, все більше і більше дітей стануть сиротами. Все більше і більше матерів будуть втрачати своїх дітей. Сьогодні - в Україні, завтра - десь іще", - сказав посол.