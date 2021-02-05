В Совбезе ООН призвали освободить президента Мьянмы

Совет безопасности ООН согласовал общую резолюцию по событиям в Мьянме. В документе выразили "глубокое беспокойство" и призвали освободить лидера страны Аун Сан Су Чжи.

Об этом пишет DW.

В первоначальном тексте резолюции авторства Великобритании содержались положения с осуждением переворота, но впоследствии формулировки смягчили, чтобы заручиться поддержкой Китая и России, которые традиционно выступают против любых жестких действий в адрес Мьянмы.

В согласованной резолюции Совбеза отмечается на "необходимости поддержки демократических институтов и процессов, воздержании от насилия и полном уважении прав человека, основных свобод и верховенства права".

Напомним, в Мьянме военные объявили режим чрезвычайного положения в стране на год. Наблюдаются проблемы со связью по всей стране. задержали президента страны Вин Мьин и госсоветника Аун Сан Су Чжи.

После этого в стране начали умножаться призывы к мирного выражения несогласия с действиями военных, которые распространяются в соцсетях.