Совбез ООН срочно собрался из-за Украины: трансляция заседания

Совет безопасности ООН срочно собрался на заседание по поводу обострения ситуации вокруг Украины. Срочное заседание инициировала украинская сторона после обращения главарей "ДНР" и "ЛНР" к России с просьбой о военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

Угроза нового вторжения России

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня сообщил, что "руководство России одобрило шаг вперед", говоря о российских войсках вдоль украинской границы. Глава государства отметил, что причиной вторжения может стать любая провокация.

"Ваше руководство одобрило их шаг вперед. На территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на Европейском континенте", - сказал Зеленский, обращаясь к гражданам России.

Боевики попросили РФ о военной помощи

Поздно вечером 23 февраля спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия получила просьбу от главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР" оказать военную помощь.

Накануне президент РФ Владимир Путин получил официальное разрешение на применение российских войск за рубежом. То есть сейчас Путин имеет все полномочия для того, чтобы отправить российские войска на Донбасс, или на другую территорию Украины.