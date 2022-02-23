"Россия не остановится на Украине": Кулеба на ГА ООН призвал ответить на действия Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил, что агрессия России должна быть проблемой для всех стран. Он пояснил, что Россия не остановится только на Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра на ГА ООН.

"Я предупреждаю каждую нацию в этой выдающейся палате. Никто не сможет отсидеть этот кризис, если Путин решит, что он может двигаться вперед своей агрессией против Украины. Ваши государства и ваш народ столкнутся с болезненными последствиями вместе с нашим государством и народом. Вот почему мы должны использовать этот последний шанс для действий и остановить Путина там, где он есть", - сказал Кулеба.

Как отметил министр, начало полномасштабной войны в Украине станет концом мирового порядка. И, если Россия сейчас не получит быстрого и решительного ответа, то это будет означать полное банкротство международной системы безопасности

" Это мрачный сценарий, который вернет нас в самые темные времена 20-го века. Россия не остановится на Украине",- отметил он.

Кулеба добавил, что безнаказанность России может стать примером для других стран.