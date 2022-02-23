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"Россия не остановится на Украине": Кулеба на ГА ООН призвал ответить на действия Путина

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Нью-Йорк, Среда 23 февраля 2022 17:22
"Россия не остановится на Украине": Кулеба на ГА ООН призвал ответить на действия Путина Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил, что агрессия России должна быть проблемой для всех стран. Он пояснил, что Россия не остановится только на Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра на ГА ООН.

"Я предупреждаю каждую нацию в этой выдающейся палате. Никто не сможет отсидеть этот кризис, если Путин решит, что он может двигаться вперед своей агрессией против Украины. Ваши государства и ваш народ столкнутся с болезненными последствиями вместе с нашим государством и народом. Вот почему мы должны использовать этот последний шанс для действий и остановить Путина там, где он есть", - сказал Кулеба.

Как отметил министр, начало полномасштабной войны в Украине станет концом мирового порядка. И, если Россия сейчас не получит быстрого и решительного ответа, то это будет означать полное банкротство международной системы безопасности

"Это мрачный сценарий, который вернет нас в самые темные времена 20-го века. Россия не остановится на Украине",- отметил он.

Кулеба добавил, что безнаказанность России может стать примером для других стран.

"Если постоянному члену Совбеза ООН удастся нарушить буквально все правила, другие будут вдохновлены им и следовать его образцу. То, что он пытается сделать сейчас, это доказать, что ООН слаба, нерешительна и не в состоянии защитить свои основные принципы, что правила не применяются ни к России, ни к Путину", - резюмировал министр.

Напомним, на этой неделе Россия признала так называемые "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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