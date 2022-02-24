ru ua
Чт, 24 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Радбез ООН терміново зібрався через Україну: трансляція засідання

Новость на русском →
Нью-Йорк, Четвер 24 лютого 2022 04:30
Радбез ООН терміново зібрався через Україну: трансляція засідання Фото: Радбез ООН терміново зібрався через Україну (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Дмитро Левицький

Рада безпеки ООН терміново зібралася на засідання з приводу загострення ситуації довкола України. Термінове засідання ініціювала українська сторона після звернення ватажків "ДНР" та "ЛНР" до Росії з проханням про військову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію.

Загроза нового вторгнення Росії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що "керівництво Росії схвалило крок вперед", говорячи про російські війська вздовж українського кордону. Глава держави зазначив, що причиною вторгнення може стати будь-яка провокація.

"Ваше керівництво схвалило їх крок уперед. На територію іншої країни. І цей крок може стати початком великої війни на Європейському континенті", - сказав Зеленський, звертаючись до громадян Росії.

Бойовики попросили РФ про військову допомогу

Пізно ввечері 23 лютого речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Росія отримала прохання від ватажків так званих "ДНР" та "ЛНР" надати військову допомогу.

Напередодні президент РФ Володимир Путін отримав офіційний дозвіл на застосування російських військ за кордоном. Тобто наразі Путін має всі повноваження для того, щоб відправити російські війська на Донбас, або на іншу територію України.

Нагадаємо, у середу, 23 лютого, виступаючи на засідання Генасамблеї ООН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту відреагувати на дії Путіна та запобігти новій агресії РФ щодо України.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Україна Вторгнення Росії до України
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна