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Совбез ООН срочно соберется из-за военного переворота в Мьянме

Нью-Йорк, Понедельник 01 февраля 2021 22:07
Совбез ООН срочно соберется из-за военного переворота в Мьянме
Фото: военные в Мьянме (sky.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Совет безопасности ООН срочно соберется на заседание для обсуждения ситуации с военным переворотом в стране Мьянма на юго-востоке Азии. Заседание Совбеза ООН состоится во вторник, 2 февраля.

Об этом сообщает азиатское агентство ANI.

Срочное заседание созывает Великобритания, которая сейчас председательствует в Совбезе ООН.

"Я проинформировала членов совета, что мы в срочном порядке предъявим наши планы относительно заседания Совбеза по вопросам Мьянмы", - сказала посол Британии в ООН Барбара Вудворд.

Напомним, сегодня в Мьянме задержали президента страны, а также госсоветника, который фактически был главой правительства страны. Вместе с ними были задержаны несколько политиков.

После этого стало известно, что в Мьянме произошел военный переворот. Военные захватили власть в стране и объявили режим чрезвычайного положения на целый год.

Как писало РБК-Украина, украинским гражданам рекомендовали воздержаться от путешествий в Мьянму из-за военного переворота в стране.

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Новости Украины В мире ООНМьянмавоенный переворот

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