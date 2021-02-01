Переворот в Мьянме: украинцев просят временно не посещать эту страну

Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

В связи с переворотом в Мьянме украинцев просят временно не посещать эту страну. Тем, кто уже находятся в ней, рекомендуется связаться с украинским посольством в Таиланде.

Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В связи с объявлением чрезвычайного положения в Мьянме рекомендуем гражданам Украины пока воздержаться от поездок в эту страну. Просим украинцев в Мьянме сообщить о своем местонахождении на "горячую" линию посольства Украины в Таиланде", - отметил Николенко.

Контакты посольства в Таиланде: +66970107760, consul_th@mfa.gov.ua.

Напомним, ранее сообщалось о задержании президента Мьянмы Вин Мьина и главы правительства. Позже стало известно, что власть захватили военные, в стране объявлено чрезвычайное положение сроком на один год. В эти дни должно было пройти первое заседание нового парламента, однако военные, которые десятилетия фактически контролируют страну, заявляли о махинациях на выборах.

Отметим, международное сообщество обвиняет власти Мьнямы в геноциде рохинджа. В частности, в массовых убийствах представителей этого мусульманского народа. Сотни тысяч беженцев рохинджа во время геноцида сбежали в Бангладеш.