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В Мьянме задержали президента страны

Мьянма, Понедельник 01 февраля 2021 02:20
В Мьянме задержали президента страны
Фото: Мьянма (GettyImage)
Автор: Артур Родивилов

В Мьянме неизвестными были задержаны президент страны Вин Мьин, а также госсоветник Аун Сан Су Чжию. Он фактически возглавляет правительство.

Об этом сообщает Reuters.

Данная информация была предоставлена представителем правящей партии "Национальная лига за демократию".

Кроме того, в стране были задержаны еще несколько членов политической силы.

Пресс-секретарь партии Мио Ньюнт обратился к гражданам с призывом не реагировать на провокации и действовать в рамках закона.

Ранее в СМИ распространилась информация о подготовке госпереворота после продолжающейся эскалации напряженности между гражданским правительством и армией.

В прошлом году в Мьянме в штате Ракхайн неизвестные напали на автомобиль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате чего погибли двое людей.

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