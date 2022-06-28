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Радбез ООН зібрався через війну в Україні, перед ним виступить Зеленський: трансляція

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Україна, Вівторок 28 червня 2022 22:24
Радбез ООН зібрався через війну в Україні, перед ним виступить Зеленський: трансляція Фото: асідання ООН щодо обстрілів цивільних об'єктів України (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Радбез ООН розпочав засідання щодо обстрілів цивільних об'єктів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

Зокрема йтиметься про ракетні удари по Кременчуку, де загинули 20 людей, а ще десятки - вважають безвісти зниклими.

Перед зібранням ООН виступить президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вчора після обстрілів Кременчука в ООН анонслували засідання щодо ситуації в Україні.

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