Радбез ООН зібрався через війну в Україні, перед ним виступить Зеленський: трансляція
Фото: асідання ООН щодо обстрілів цивільних об'єктів України (Getty Images)
Радбез ООН розпочав засідання щодо обстрілів цивільних об'єктів в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.
Зокрема йтиметься про ракетні удари по Кременчуку, де загинули 20 людей, а ще десятки - вважають безвісти зниклими.
Перед зібранням ООН виступить президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, вчора після обстрілів Кременчука в ООН анонслували засідання щодо ситуації в Україні.
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