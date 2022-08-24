Совбез ООН собрался на полугодие вторжения РФ в Украину. Заслушает Зеленского

24 августа в Нью-Йорке стартовало заседание Совета безопасности ООН, которое посвящено полугодию вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию заседания Совбеза ООН.
На заседании ожидается выступление по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского. В начале заседания страны-члены Совбеза проголосовали за право Зеленского выступать онлайн, а не присутствовать лично. 13 стран поддержали это решение, представитель Китая воздержался и только представитель РФ проголосовал против обращения украинского президента онлайн.
Совбез ООН на заседании должен рассмотреть круг вопросов, связанных с последствиями войны РФ против Украины. Инициаторами заседания выступают США и страны Европы, представленные в Совбезе.
Напомним, что постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица призвал МАГАТЭ подумать над постоянным присутствием своих представителей на ЗАЭС.
Ранее мы писали, что Совет Безопасности ООН не смог согласовать приветственное заявление, которое касается подписание сделки по "зерновому коридору". РФ возражает против данного проекта заявления, поскольку в нем указывается, что генсек ООН Антониу Гутерриш осуждает ракетный удар по порту Одессы 23 июля.
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