Совбез ООН собирается на экстренное заседание из-за эскалации в Иерусалиме

Совет Безопасности ООН созовет экстренное заседание в понедельник, 10 мая. Планируют обсудить эскалацию в Иерусалиме на фоне столкновений на Храмовой горе.
Об этом пишет Times of Israel.
Заседание состоится за несколько часов до запланированного ежегодного марша тысяч еврейских националистов по Старому городу, что, как опасаются сотрудники безопасности, может привести к эскалации насилия.
Заседание при закрытых дверях состоится по запросу Туниса, сообщили The Times of Israel три дипломата Совета безопасности.
"Однако заседание в понедельник вряд ли приведет к какому-либо урегулированию или совместному заявлению. Члены совета придерживаются укоренившихся и часто противоположных взглядов на израильско-палестинский конфликт, что затрудняет достижение консенсуса", - пишет издание со ссылкой на мнение двух дипломатов.
РБК-Украина писало, что сегодня на Храмовой горе в Израиле возобновились столкновения между находящимися там мусульманами и полицией. Пострадали около 180 участников беспорядков, а также девять сотрудников правоохранительных органов.
Также столкновения произошли в ночь на 8 мая. сВ результате пострадали более 200 человек.