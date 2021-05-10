Совбез ООН собирается на экстренное заседание из-за эскалации в Иерусалиме

Совет Безопасности ООН созовет экстренное заседание в понедельник, 10 мая. Планируют обсудить эскалацию в Иерусалиме на фоне столкновений на Храмовой горе .

Заседание состоится за несколько часов до запланированного ежегодного марша тысяч еврейских националистов по Старому городу, что, как опасаются сотрудники безопасности, может привести к эскалации насилия.

Заседание при закрытых дверях состоится по запросу Туниса, сообщили The Times of Israel три дипломата Совета безопасности.

"Однако заседание в понедельник вряд ли приведет к какому-либо урегулированию или совместному заявлению. Члены совета придерживаются укоренившихся и часто противоположных взглядов на израильско-палестинский конфликт, что затрудняет достижение консенсуса", - пишет издание со ссылкой на мнение двух дипломатов.