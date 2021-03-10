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Совбез ООН не смог согласовать заявление, в котором осудил бы военный переворот в Мьянме

Автор: Инна Собора

Совет безопасности ООН не смог согласовать во вторник заявление, в котором осудил бы военный переворот в Мьянме, призвал бы военных к сдержанности и пригрозил бы рассмотреть "дальнейшие меры". Однако дипломаты заявили, что переговоры, скорее всего, продолжатся.

Об этом пишет Reuters.

Совет Безопасности ООН борется с угрозой принятия мер в связи с переворотом в Мьянме

Во время первоначальной попытки доработать текст, Китай, Россия, Индия и Вьетнам предложили поздно во вторник поправки к британскому проекту. Они настаивают исключить пункт о перевороте и об угрозе рассмотрения дальнейших действий.

Такие заявления органа, состоящего из 15 членов, принимаются консенсусом.

Напомним, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах. После этого в стране начались протесты.

Ранее в ООН заявили, что в результате подавления протестов силовиками в Мьянме погибло более 50 человек.

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