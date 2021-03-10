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Радбез ООН не зміг узгодити заяву, в якій засудив би військовий переворот в М'янмі

Автор: Инна Собора

Рада безпеки ООН не змогла узгодити у вівторок заяву, в якій засудили військовий переворот в М'янмі, закликали б військових до стриманості і пригрозили б розглянути "подальші заходи". Однак дипломати заявили, що переговори, швидше за все, продовжаться.

Про це пише Reuters.

Рада Безпеки ООН бореться з загрозою вжиття заходів у зв'язку з переворотом в М'янмі

Під час попередньої спроби доопрацювати текст, Китай, Росія, Індія і В'єтнам запропонували пізно у вівторок поправки до британського проекту. Вони наполягають виключити пункт про переворот і про загрозу розгляду подальших дій.

Такі заяви органу, що складається з 15 членів, приймаються консенсусом.

Нагадаємо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Військові влаштували переворот з-за поразки на виборах. Після цього в країні почалися протести.

Раніше в ООН заявили, що в результаті придушення протестів силовиками в М'янмі загинуло понад 50 осіб.

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