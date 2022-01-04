Совбез ООН о ситуации вокруг Украины: готовы ко всем развитиям ситуации

"Пока рано говорить, что мы будем делать, если ситуация будет развиваться так, как вы говорите (в случае обострения -ред.). Но могу заверить, что мы готовы к любой ситуации, которая может возникнуть, и внимательно следим за тем, что происходит", - заявил Юуль.

По словам постоянного представителя Норвегии при ООН, Совет провел достаточное количество встреч и принял множество заявлений, а также решений в 2014 году.

"Но, конечно, мы надеемся и молимся, чтобы этого не произошло. И мы, как, и я уверена, вы все тоже, поздравляем будущие переговоры между Россией и США на эту тему", - добавила Юуль.