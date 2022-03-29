Совбез ООН сегодня проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине

Совет безопасности ООН на внеочередном заседании обсудит вопрос гуманитарной ситуации в Украине. Заседание состоится вечером 29 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.
Консультации в Совбезе ООН по гуманитарной ситуации в разных регионах Украины инициировали Франция и Мексика. 28 марта Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также поручил рассмотреть возможность гуманитарного перемирия в Украине. Он заявил, что этот вопрос необходимо изучить "с заинтересованными сторонами".
Напомним, недавно Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию, которая требует от России немедленного прекращения военного вторжения в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.