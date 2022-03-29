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Совбез ООН сегодня проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине

Совет безопасности ООН (Фото: peacekeeping.un.org)
Автор: Константин Широкун

Совет безопасности ООН на внеочередном заседании обсудит вопрос гуманитарной ситуации в Украине. Заседание состоится вечером 29 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.

Консультации в Совбезе ООН по гуманитарной ситуации в разных регионах Украины инициировали Франция и Мексика. 28 марта Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также поручил рассмотреть возможность гуманитарного перемирия в Украине. Он заявил, что этот вопрос необходимо изучить "с заинтересованными сторонами".

Напомним, недавно Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию, которая требует от России немедленного прекращения военного вторжения в Украину.

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